Guasto a un cavo: a Savona tratti di corso Tardy e Benech, via Giusti e via Aleardi senza corrente

E-distribuzione rende noto che è in corso un guasto su una linea BT nel centro di Savona. Questo pomeriggio è stato danneggiato un cavo durante uno scavo eseguito da terzi. L’impresa che effettuava lavori, non per conto di E-Distribuzione ha, infatti, erroneamente provocato il guasto.

I tecnici della società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, hanno subito rialimentato le utenze, anche per consentire agli esercizi commerciali di svolgere il proprio lavoro.

Al momento è però necessario eseguire un fuori servizio urgente per mettere in sicurezza il cavo e procedere alla riparazione. L’interruzione della corrente sarà pertanto dalle 17:30 alle 19:30 nelle seguenti vie: corso Tardy e Benech 18, 104R, 108R; via Giusti 1, 3, 11R, SN2, 3R; via Aleardi 5,19R, SN1.