Ogni libro può avere mille nuove vite: per questo è nata la postazione di book crossing a Zuccarello

L’Amministrazione Comunale è lieta di essere stata partecipe dell’iniziativa della scuola dell’infanzia di Zuccarello con la quale i bambini e le maestre hanno fatto nascere un punto di Book Crossing, una condivisione di libri che coinvolge tutti i cittadini e non solo. Dare nuova vita a libri letti e magari riletti è un’avventura interessante sia per i proprietari degli stessi sia per chi decida di prenderne uno in prestito e magari al contempo lasciarne dei propri.

Utilizzando materiali di recupero i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna di Zuccarello con l’aiuto prezioso del Vicesindaco Luca Gardella, hanno costruito le casette che da oggi costudiscono i libri per grandi e piccini, poste all’entrata della scuola. Questa iniziativa è stata pienamente condivisa dall’Amministrazione Comunale e dal Preside dell’Istituto Compressivo di Albenga Secondo che oggi erano presenti all’inaugurazione.

Doverosi sono i ringraziamenti alle maestre che ogni giorno con passione e professionalità accompagnano nel loro percorso di vita i meravigliosi bambini della materna e delle elementari a cui vogliamo un mondo di bene.

L’Amministrazione Comunale ha investito i proventi statali per l’efficientamento energetico nella sostituzione di tutti gli infissi eliminando quelli vecchi in alluminio con serramenti di legno massiccio certificati che garantiranno un minor consumo di energia con conseguente risparmio in termini economici e minor inquinamento ambientale. Questa operazione si è svolta in perfetta sintonia con le nuove norme edilizie Comunali e soprattutto per una miglior estetica paesaggistica.

Abbiamo puntato sempre molto sulla Scuola ed è grazie alla perseveranza, alla lungimiranza Amministrativa e alla concretezza che siamo riusciti ad ottenere, attraverso la Regione Liguria che ringraziamo, un contributo pari a 2.000.000 di euro per la costruzione di un nuovo edificio scolastico riqualificandone uno ormai decadente (ex Caserma). Una nuova scuola a Zuccarello è giustificata anche dal crescente numero di bambini iscritti, infatti, è notizia di oggi che per il prossimo anno scolastico ci sarà una classe di prima elementare in più oltre alle 2 pluriclassi già presenti, a dimostrazione che amministrando bene, con insegnanti preparati, con una mensa biologica di alto livello e con tutti i collaboratori disposti a dare il massimo i risultati non possono che essere positivi.