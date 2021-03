Vaccino Astrazeneca, il presidente dell'Ordine dei Medici Corti: "Non ci si può rifiutare di fare un vaccino"

"Non ci si può rifiutare di fare un vaccino, l'importante prima di tutto è farlo".

Il presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona Luca Corti è intervenuto sul caso del lotto del vaccino AstraZeneca ritirato dall'Agenzia Italiana del Farmaco e su chi tra pazienti e medici sta decidendo di disdire la prenotazione.

"Ci siamo spesi per molti mesi, abbiamo fatto molto lavoro, combattendo con gli altri ordini per far vaccinare i medici e gli odontoiatri che non sono dipendenti convenzionati e i dipendenti degli studi medici - spiega il dottor Corti - non possiamo mettere becco come Ordine su quale vaccino scegliere, è una decisione presa dal Ministero alla quale la Regione e Asl si allineano".

"Ora non si può andare avanti di un mese e riprogrammare i vaccini, con la prossima settimana chiudiamo con le somministrazioni e così sarà - ha proseguito il presidente provinciale dell'Ordine dei medici - in merito ad AstraZeneca ci deve essere una correlazione scientifica tra una morte e un farmaco".

"Ripeto, non abbiamo la gestione diretta del farmaco e quale fare e a chi, chi si è vaccinato deve sapere che ha avuto un privilegio e lo ha fatto con gli over 80. Se si rifiuta dovrà aspettare quando sarà il suo turno in base all'età" ha concluso Luca Corti.