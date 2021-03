Savona, la polizia locale firma un'ordinanza di divieto di stazionamento nei giardini di piazza Maestri dell'Artigianato

Divieto dal 22 marzo sino al 30 aprile 2021 di stazionamento e d'accesso nei giardini di piazza Maestri dell'Artigianato.

Questa l'ordinanza firmata dal comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi dopo che nelle settimane scorse sono giunte segnalazioni ed esposti dei residenti per aggregazioni ed assembramenti di persone senza fissa dimora, spesso anche in stato di ebbrezza causando problemi anche per la salute pubblica e l'incolumità fisica dei passanti.

I controlli degli agenti e di altre forze dell'ordine nella zona hanno fatto seguito anche a verbali di violazione alle norme sulla tutela della salute pubblica, oltre ad ordini di allontanamento di alcune persone, che non avevano però avuto effetto sul piano della prevenzione.

Oltre all'attività di controllo hanno partecipato anche gli assistenti sociali del comune per cercare di fronteggiare ogni singola precaria situazione personale con lo scopo di ottenere un reinserimento dei soggetti attenzionati in un circuito sociale di recupero.

Non ci sono stati però riscontri positivi in quanto sono proseguiti atti e comportamenti che hanno continuato a creare disagio e preoccupazione nei cittadini. L'ordinanza di chiusura esclude i residenti, i fruitori delle attività commerciali, professionali e di servizi vari oltre alle persone che hanno relazioni con le famiglie residenti.