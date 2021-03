Riapre l'isola ecologica in valle Arroscia, il sindaco di Pieve Alessandri: "Da un corretto smaltimento dei rifiuti ne beneficia l'intera comunità"

L’isola ecologia è aperta il lunedì dalle ore 9.00 alle 14.00, il giovedì dalle 14.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 17.00; p er accedervi è necessario mostrare la copia della carta di identità che attesti la residenza nei comuni interessati dal conferimento o in alternativa la bolletta della tassa sui rifiuti per i proprietari delle seconde case.

“Si tratta di un servizio fondamentale per gli abitanti della Valle Arroscia -dichiara il sindaco Alessandri. I nostri uffici sono disponibili a dare qualsiasi tipo di informazione e chiarimento volti a supportare la cittadinanza per il corretto smaltimento dei rifiuti. Si invitano pertanto i cittadini ad attenersi alle disposizioni in materia in modo da conferire i rifiuti in modo corretto. L’impegno dell’amministrazione comunale e del settore interessato, su questa specifica tematica, è grande così come è grande l’attenzione della stessa al rispetto delle norme che tutelano l’ambiente. Da un corretto smaltimento dei rifiuti infatti, dipende la tutela che noi tutti approntiamo al nostro territorio e all’intera comunità”.

Ecco l'elenco dei materiali conferibili: