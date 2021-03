Spotorno, quasi 400 vaccinazioni per gli anziani del Golfo dell'Isola (FOTO e VIDEO)

Sono stati 360 circa gli anziani con più di 80 anni e gli ultrafragili residenti nei comuni del Golfo dell'Isola (Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio) che quest'oggi, a partire dalle 10, hanno ricevuto la dose di vaccino Moderna dal personale di Asl 2 savonese all'interno degli spazi allestiti al Palace.

Una prima area di accoglienza all'aperto, sotto ai gazebi allestiti dal Comune e dalla Protezione Civile, una seconda di accoglienza e triage all'interno del palazzo dove si svolgono i consigli comunali per poi dirigersi alle postazioni vaccinali e alla successiva sala d'attesa allestite nel teatro del pian terreno.

"E' stata un'avventura, il risultato è frutto della collaborazione tra enti e istituzioni, per cui ringraziamo Asl per l'organizzazione efficiente, ma anche tra associazioni di volontariato. Senza questa non saremmo riusciti a dare una risposta vaccinale di questa portata alle categorie più a rischio" commenta soddisfatto il sindaco Mattia Fiorini, che in mattinata ha ricevuto la visita dei colleghi di Noli, la vicesindaco Manzino e l'assessore Peluffo.

Oltre al personale interno dell'azienda sanitaria, dedito alla compilazione dei documenti necessari e alla somministrazione, la parte logistica correlata al "vaccine day" spotornese è stata affidata ad Alpini, Croce Bianca e Aib Protezione Civile della cittadina che hanno messo a disposizione 15 persone a turno.

Ognuno col suo compito: i primi e gli ultimi a regolare il traffico e gli accessi tra la strada prospiciente al Palace e la struttura stessa, mentre i volontari della Pubblica Assistenza per il trasporto, a titolo gratuito, delle persone non deambulanti.

"Per i nostri anziani è importante potersi vaccinare recandosi sul luogo della somministrazione a piedi, senza dover ricorrere ai bus per andare a Savona - spiega il primo cittadino spotornese - in un ambiente familiare, con persone conosciute: lo ritengo un traguardo importante nella strada per sconfiggere la pandemia, dove dobbiamo cercare di vaccinare il più possibile perché è l'unica arma".

Da martedì poi, sempre in base alla disponibilità di dosi messe a disposizione dalla Regione, comincerà la somministrazione dei vaccini "cold" AstraZeneca da parte dei medici di famiglia, ai quali parteciperanno due dottoresse spotornesi e, con ogni probabilità, un collega di stanza a Noli.