Finale, Vigili del fuoco rimuovono un importante nido di vespa velutina (FOTO)

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per eliminare una minaccia piccola, dalla lunghezza media di 3 cm, ma che poteva rivelarsi decisamente pericolosa per residenti, agricoltori e anche passanti della provinciale che da Finale Ligure porta a Calice.

A pochi metri dalla strada, all'altezza dello svincolo per raggiungere la Rocca di Perti, nei giorni scorsi alcuni abitanti del luogo avevano notato un nido di vespa velutina che aveva cominciato ad avere dimensioni considerevoli. La preoccupazione li ha spinti ad avvisare i pompieri del distaccamento finalese che nel pomeriggio, con l'ausilio dell'autoscala e degli agenti della Polizia Locale a regolare il traffico in senso unico alternato, hanno rimosso il nido, dove al momento per fortuna si trovavano solo alcune larve.

La sua pericolosità non è riconosciuta soltanto per quanto riguarda gli uomini (la sua puntura può persino risultare letale), ma anche per l'intero ecosistema: gran parte della sua dieta è infatti costituita da api, per le quali questa vespa è un pericoloso predatore.