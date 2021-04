Carriole colorate colme di fiori: le vie di Bardino Nuovo brillano in occasione della Pasqua (FOTO)

Abbellire il proprio paese rendendo così meno cupa una Pasqua che inevitabilmente non sarà tra le più gioiose. È con questo spirito che i commercianti di Bardino Nuovo hanno deciso di colorare le vie della frazione di Tovo San Giacomo con delle carriole cariche di fiori.

Un'idea brillante che ha portato un pizzico di vivacità nell'entroterra pietrese, ma anche un segnale di presenza da parte di chi, nonostante tutto, dimostra di voler vivere in un mondo che non si limita ai colori delle restrizioni anti-covid. A maggior ragione in piena zona rossa.