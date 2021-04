Meteo, cielo sereno sulla Liguria. Venti deboli e mare poco mosso

Questa mattina il satellite, in un contesto di cielo sereno, ci offre l’immagine di un po’ di nubi basse in mare nel settore centrale e localmente lungo le coste del savonese. I venti sono generalmente deboli meridionali, il mare è quasi calmo o poco mosso.

Anche oggi l’unica stazione della rete Omirl che hanno segnato una minima sottozero è Cabanne (Rezzoaglio, Genova) dove il termometro si è fermato a -1.6. Queste le minime nelle altre province: La Spezia-Padivarma (Beverino) 0.8, Savona-Calizzano 2.4, Imperia-Colle di Nava (Pornassio) 4.3. Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 12.1, Savona Istituto Nautico 10.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 11.1, La Spezia 9.3.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino aggiornato da Arpal: oggi, venerdì 2 aprile, nulla da segnalare; domani, sabato 3 aprile, tra le ore centrali e il primo pomeriggio possibilità di brevi rovesci o isolati temporali, di intensità al più moderata, su C, parte orientale di B e parte più occidentale di A, in rapido esaurimento entro sera. Venti in rinforzo da Nord-Est su A con raffiche locali fino a 50-60 km/h sui capi esposti. Domenica 4 aprile (Pasqua) nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.