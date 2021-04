L'ingegnere Daria Margiotta svela i segreti della Stazione Spaziale Internazionale ai "Venerdì scientifici" di Savona

Il 23 Aprile ci sarà la nuova conferenza nell’ambito dei Venerdì Scientifici di Savona, a cura dell’associazione “Giovani per la Scienza”, avrà luogo online sulla piattaforma Zoom, inizierà alle ore 16:00. A parlare sarà l’ingegner Daria Margiotta, siciliana di 36 anni, socia dell’Associazione.

Daria a 18 anni si trasferisce a Torino per studiare Ingegneria Aerospaziale al Politecnico, concludendo gli studi nel 2009 con una tesi di Laurea Specialistica sui detriti spaziali. Lavora ancora per un anno sullo stesso argomento presso Thales Alenia Space a Torino, poi si sposta a Monaco di Baviera. Per 2 anni fa esperienza di meccanica quantistica e superconduttori presso il dipartimento di Fisica delle Particelle dell’Università Tecnica di Monaco di Baviera (Technische Universität München, TUM), lavorando a un progetto sui neutroni ultra-freddi. Nel 2013 torna alla sua originaria passione, lo spazio, assunta dall’Agenzia Spaziale Tedesca (Deutsche Luft- und Raumfahrt, DLR) come Flight Controller per il modulo europeo Columbus della Stazione Spaziale Internazionale. Dopo 5 anni, durante i quali diventa team leader ed anche responsabile della pianificazione e coordinazione di diverse missioni (tra le altre, quella di Samantha Cristoforetti), viene promossa alla sua posizione attuale di Columbus Flight Director.

Daria farà un’introduzione sulle operazioni di volo spaziale che sono monitorate dal centro di controllo della Stazione Spaziale di Oberpfaffenhofen, dove lavora, soffermandosi sulle attività che hanno condotto all’inizio di quest’anno alla “passeggiata spaziale” per l’istallazione di una nuova antenna tutta europea, o quasi, all’esterno di Columbus. L’antenna, conosciuta con il nome di “Columbus Ka-band Unit” o più confidenzialmente “ColKa”, è un importante potenziamento delle capacità di Columbus di scambiare dati con Terra, da ora possibile anche attraverso lo European Data Relay Satellite System (EDRS, Airbus). Queste capacità verranno utilizzate per la prima volta durante la missione ESA denominata “Cosmic Kiss”, che ad ottobre di quest’anno vedrà l’astronauta tedesco ESA, Matthias Maurer, per la prima volta a bordo della Stazione Spaziale.

Come Columbus Flight Director responsabile della missione di Maurer, Daria ci mostrerà in anteprima alcuni esperimenti scientifici che verranno condotti dall’astronauta tedesco e dai suoi colleghi, spiegandoci come si arriva dalle fasi preparatorie di un esperimento alla pianificazione dettagliata, e infine all’esecuzione delle attività.

Daria ci guiderà poi attraverso una vera giornata a bordo della Stazione Spaziale, mostrandoci l’uso degli strumenti software NASA di cui sia gli astronauti sia i Flight Controller si servono ogni giorno durante le operazioni.

È stato grazie a lei che nel 2017, per la seconda edizione di "Savona, i Giovani e la Scienza", l'astronauta Paolo Nespoli ha dedicato all'Associazione e a Savona un video girato nella stazione spaziale internazionale

