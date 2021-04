Angelo Vaccarezza torna alla politica dopo i momenti in Rianimazione e si racconta: "Dove eravamo rimasti?"

Un Angelo Vaccarezza diverso dal solito, quello che oggi annuncia attraverso un video su Facebook il suo ritorno all'attività politica dopo un grave problema di salute.

Un video diverso, dicevamo, rispetto a quelli con i quali abitualmente commenta le dinamiche politiche regionali o i sopralluoghi tra le opere pubbliche del comprensorio. Immagini che stavolta ci rivelano un Vaccarezza più stanco, affaticato, pallido, con le occhiaie. Ma con tanta voglia di ritornare "in sella" e di non arrendersi.

"Quattro settimane ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure, la maggior parte delle quali nel reparto di rianimazione". Con queste parole Angelo Vaccarezza riassume la sua dolorosa esperienza.

E questo video non è tanto per parlare di ciò che è successo, quanto per esprimere sincera gratitudine al personale ospedaliero di Santa Corona, una realtà che, tra mille difficoltà, rimane un'eccellenza e un riferimento in Liguria. "Ho visto far loro cose incredibili, e non parlo soltanto di come hanno assistito me, ma di tutto ciò che svolgono quotidianamente".

E ora, passata "la tempesta", si ritorna alla normalità. E Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione, ringrazia non solo il personale sanitario pietrese ma anche tutti coloro che, in questi momenti difficili, gli hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza.