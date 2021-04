Crollo ponte Morandi, Traverso (Siap): "Passi avanti sulla verità dei fatti, ma le autostrade restano insicure"

"Lo abbiamo detto qualche giorno dopo il crollo e lo ribadiamo adesso: i genovesi si sono sentiti abbandonati da uno Stato che non ha impedito che quel ponte crollasse".

Così in una nota Roberto Traverso del sindacato degli appartenenti alla Polizia (Siap) in una nota dove si torna a parlare

"Un'amara constatazione - dice l'esponente sindacale - che fu parzialmente lenita dalla risposta immediata di coloro che, rappresentando quello stesso Stato, si gettarono immediatamente in quell'inferno pericolante per cercare e salvare i superstiti: poliziotti , vigili del fuoco, volontari delle pubbliche assistenze coordinati dall' ANPAS ect, donne e uomini in divisa che hanno dimostrato ai genovesi sgomenti, che il valore istituzionale dello Stato esisteva anche se moltissimi di quei poliziotti che rischiarono la propria vita, ad oggi, non hanno neppure ricevuto una ringraziamento oppure una ricompensa premiale dalla propria Amministrazione".

"Oggi che è stato fatto un passo avanti da parte della Magistratura verso quella verità che anche chi scavò a mani nude sotto quel ponte chiede con forza, per trovare e punire esemplarmente i colpevoli di una strage senza precedenti, vogliamo ricordare che le Autostrade della Liguria continuano ad essere altamente a rischio per gli utenti e per chi ci lavora giorno dopo giorno" sottolinea Traverso.

"Autostrade che sono state impunemente costruite - aggiunge - senza tener conto di criteri di sicurezza adeguati. Lunghissimi tratti stradali che evidenziano pericoli che sono lì, sotto gli occhi di tutti, con i quali occorre però convivere perché come si è visto, la Liguria senza la circolazione autostradale si blocca in pochi minuti".

"Gli operatori della Polizia Stradale, insieme lavoratrici e lavoratori di altre categorie impegnate sulle autostrade liguri ogni giorno devono convivere con rischi professionali più elevati rispetto alla media nazionale - denunciano dal Siap - autostrade senza corsie d'emergenza; gallerie rattoppate e decadenti con vie di fuga inadeguate; continui e lunghissimi cambi di corsia con tratti a doppio senso pericolosissimi".

"Tutto questo fa parte di una quotidianità abituale che sottopone chi lavora anche a forte stress da lavoro correlato: anche su questo fronte il SIAP sta portando avanti una battaglia molto importante" conclude Traverso.