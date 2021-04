Ghiglia (Cgil Savona): "25 Aprile-1 Maggio, la festa non si vende!"

"25 aprile e 1 maggio, sono solo alcune delle festività civili e religiose che continuano ad alimentare il dibattito tra chi sostiene il sempre aperto di negozi e centri commerciali e chi vorrebbe regolamentare la chiusura delle saracinesche" commenta in una nota Cristiano Ghiglia di Filcams Cgil Savona.

"Adeguarsi ad una logica concorrenziale sfrenata sacrificando il valore storico e morale di queste due festività è un errore. La crisi che stiamo vivendo richiederebbe esattamente il contrario, ovvero il rafforzamento di riferimenti per la convivenza democratica nostra e dell’intera società. Tutto è cominciato con il decreto-legge 201 del 2011, noto come decreto Monti o Salva Italia. La salvezza del Paese passava, tra le altre cose, dalla liberalizzazione degli orari e delle aperture degli esercizi commerciali, già introdotte in via sperimentale dall’ultimo Governo Berlusconi e poi definitivamente sancite dal suo successore".

"La deregulation di orari e aperture nel commercio è andata in scena a partire dal primo gennaio 2012 e da allora, con la costante contrarietà dei sindacati e una serie di proposte di modifica e di abrogazione cadute nel vuoto, è restata la norma. 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, domeniche e festività incluse: un regime pensato per incrementare la libera concorrenza, far crescere i consumi in un periodo di recessione e di ben scarsa capacità di spesa che avrebbe dovuto rafforzare ipermercati e centri commerciali, ma che di fatto ha solo decretato la crisi di migliaia di esercizi e ha peggiorato la qualità della vita di tutti i lavoratori coinvolti, senza risollevare le sorti delle grandi superfici" prosegue.

"La festa non si vende, afferma la Filcams Cgil già dal 2010, ribadendo questa posizione con campagne di sensibilizzazione che da allora accompagnano tutte le date in rosso del calendario, che per molti lavoratori sono nere come tutte le altre. La richiesta del sindacato è semplice, chiudere i festivi e regolamentare le domeniche. Poi è arrivata la pandemia e ha travolto il commercio con un anno di chiusure e riaperture complicate, fine settimana blindati, fatturati crollati. Tanti esercizi hanno gettato la spugna, solo l’alimentare ha avuto addirittura un incremento nel 2020, ma le previsioni per il 2021 non sono altrettanto rosee",

"Rivedere i tempi e i modi del commercio, ripensare il ruolo dei centri commerciali, riflettere sull’apertura continua di strutture sempre più grandi, “un processo concorrenziale che non tiene minimamente in considerazione la sostenibilità ambientale, urbana e sociale - continua - Se i nuovi colossi creano occupazione, al tempo stesso il loro arrivo mette in crisi i centri commerciali preesistenti, dove invece il lavoro va perso, lasciando il territorio consumato dalle strutture cadute in disuso. A trainare questo movimento, con le sue ricadute economiche e sociali, è proprio quel modello di commercio che si fonda sulle aperture 365 giorni l’anno, un ingranaggio che procede grazie al sacrificio dei dipendenti".

"È utile ricordare che i lavoratori chiamati ad essere presenti anche il 25 Aprile e il 1 Maggio sono gli stessi che non hanno fatto pause dall’inizio della pandemia, che si sono trovati esposti al rischio del contagio dal primo momento, quando i dispositivi di protezione personali erano scarsi e le norme comportamentali ancora incerte, facendo fronte alle richieste di un’utenza spaventata e disorientata che ha affollato i punti vendita in preda all’ansia del lockdown. E che anche quando le protezioni sono state perfezionate e diffuse, il rischio del contatto con il virus non è mai venuto meno del tutto e, nonostante questo, per loro non è stata ancora considerata la priorità di vaccinazione".

"A prescindere dalle lentezze legislative, è necessario dare anche una prospettiva contrattuale aziendale e territoriale alla problematica. Nel savonese, in alcune realtà lavorative e parzialmente nei centri commerciali più strutturati, siamo riusciti a decifrare una calendarizzazione di chiusure e una turnistica domenicale e festiva condivisa dalle lavoratrici e dai lavoratori interessati" conclude Ghiglia.