Savona si prepara a ripartire. Caprioglio: "Vicini alle categorie, ma rafforzeremo i controlli"

Cominciare a programmare la stagione estiva con la quale ripartire per non fermarsi più. E' questa l'intenzione dell'amministrazione comunale di Savona all'indomani dell'ufficialità della "zona gialla" a partire dalla prossima settimana che, combinata all'entrata in vigore del nuovo Dl, porterà nella provincia e nel capoluogo alle tanto attese prime riaperture. "In questi giorni abbiamo partecipato alle riunioni in Regione e in Prefettura e abbiamo incontrato le associazioni di categoria per affrontare al meglio la data di riapertura fissata per lunedì 26 aprile" afferma il sindaco Ilaria Caprioglio.

Tante le tematiche sul banco della discussione e della programmazione. A partire da quelle legate a mondo scolastico: "Abbiamo affrontato il problema dei trasporti degli studenti delle scuole superiori che torneranno in presenza al 70% garantendo da parte nostra i controlli negli orari scolastici di ingresso e di uscita". Un occhio di riguardo al monitoraggio del rispetto delle regole da parte delle Forze dell'Ordine, non senza essere tuttavia propositivi: "Abbiamo, inoltre, ipotizzato un rafforzamento dei controlli dopo le ore 18.00 nelle zone più sensibili della Città da lunedì 26 a venerdì 29 aprile - spiega il sindaco - Ciò anche per monitorare la situazione e valutare eventuali ulteriori azioni per il fine settimana del primo maggio. Abbiamo, infine, garantito il massimo sostegno alle categorie e siamo già al lavoro per le ripresa degli eventi culturali".