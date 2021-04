1 Maggio 2021, Cgil, Cisl e Uil: "L’Italia Si Cura con il lavoro"

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, anche quest’anno le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil sono costrette a sospendere ufficialmente le consuete iniziative territoriali previste nelle piazze della provincia di Savona in occasione della festa del 1° Maggio.

"Nonostante il 2021 continui ad essere colpito dagli effetti della pandemia che già lo scorso anno ha messo tutti a dura prova, qualcosa sta cambiando grazie alla campagna vaccinale che rappresenta anche il simbolo della speranza di poter uscire da questa calamità. Come Cgil, Cisl e Uil - spiegano in una nota i sindacati - vogliamo ribadire con forza che la ripartenza in sicurezza per il nostro Paese è possibile. Per tale ragione quest’anno, per celebrare il 1° maggio, abbiamo scelto lo slogan “L’Italia Si Cura con il lavoro”. Ripartire in totale sicurezza, consapevoli che il lavoro e il vaccino rappresentano l’unica medicina possibile per poter garantire un futuro migliore".

"Occorre riaffermare con maggiore forza il valore ideale e culturale dell’articolo 1 della Costituzione che recita: 'L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro'. Cgil, Cisl e Uil a livello nazionale hanno comunque scelto di celebrare il Primo Maggio organizzando, unitariamente, tre distinti eventi sindacali che si svolgeranno presso alcuni luoghi simbolici del mondo del lavoro del nostro Paese".

"Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, sarà all’acciaieria Ast di Terni; il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, sarà all’ospedale dei Castelli in località Fontana di Papa in provincia di Roma; il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri sarà davanti alla sede Amazon di Passo Corese, in provincia di Rieti" concludono i sindacati.