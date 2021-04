Savona, tamponamento tra due auto in via Stalingrado: due persone in codice giallo

Tamponamento tra due veicoli poco prima delle 11.30 a Savona in via Stalingrado, tra la rotonda di Legino e l'Italiana Petroli, in direzione del centro cittadino.

Le cause e le responsabilità del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale, mentre sul posto hanno operato due ambulanze della Croce Rossa di Vado per verificare le condizioni dei quattro occupanti delle vetture.

Due di loro, i quali lamentavano forti dolori, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.