Collettamento della Val Maremola al depuratore di Borghetto, De Vincenzi: "Soddisfazione per i risultati raggiunti dopo la riunione in Provincia"

"Anche a nome dei Sindaci di Borgio Verezzi e della Val Maremola (Tovo San Giacomo, Giustenice e Magliolo), esprimo la nostra soddisfazione per i risultati raggiunti ieri sera nella riunione organizzata dal presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, che ringrazio per averla resa possibile, tra i Sindaci dei Comuni soci, la Servizi Ambientali SpA e Acque Pubbliche Savonesi Scpa, nella quale abbiamo richiesto con forza l’avvio delle opere di completamento della depurazione di Pietra Ligure e del collegamento dei Comuni di Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Giustenice e Magliolo al depuratore di Borghetto Santo Spirito".

Così, attraverso una nota stampa, Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure. "Dall’incontro è scaturita in maniera chiara la conferma della fattibilità dell’intervento di allaccio al depuratore secondo il progetto già autorizzato un anno fa e per il quale la Servizi Ambientali ha confermato la disponibilità delle risorse economiche necessarie - aggiunge il primo cittadino pietrese - Quanto raggiunto e concordato ieri sera sarà contenuto in un documento comune che definirà operativamente un percorso condiviso che metta insieme le esigenze del nostro territorio con quelle dell’area ingauna".