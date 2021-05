Incidente ieri sera sulla A10: aveva 54 anni ed era di Olivetta San Michele l'uomo morto sul colpo

Viveva a Olivetta San Michele il 54enne (Celso Bruno, soprannominato 'Luca') morto ieri sera nel drammatico incidente stradale che ha visto anche due feriti in modo grave. I tre stavano rientrando da una giornata di lavoro in Francia, a Saint Tropez e, per cause ancora in via d’accertamento, si sono scontrati violentemente con il rimorchio di un Tir prima e con la parete della galleria ‘Del Monte’, l’ultima prima di arrivare alla barriera di Ventimiglia.

Viaggiavano in tre su un camioncino bianco, andato completamente distrutto nell’urto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Verde Intemelia insieme ai Vigili del Fuoco di Ventimiglia, gli agenti della Polizia Stradale e agli operai della A10.

All’arrivo dei soccorritori, purtroppo per uno dei tre occupanti del mezzo, che era stato sbalzato fuori dal mezzo, non c’è stato più nulla da fare. L’uomo è un 54enne, Celso Bruno, che viveva a Olivetta San Michele, piccolo paesino dell’entroterra ventimigliese. Gli altri due occupanti del mezzo sono stati estratti dal camioncino e trasportati in ospedale, al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure in gravi condizioni. Si tratta di un 31enne di Ventimiglia e di un giovane di 22 anni di Olivetta San Michele.

Gli inquirenti dovranno cercare di capire come sia accaduto l’incidente che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe visto il furgone sul quale viaggiavano i tre picchiare prima contro il rimorchio di un Tir e, quindi, contro la parete della galleria. La circolazione sul tratto interessato è ripresa parzialmente all'una su una corsia e la carreggiata è tornata completamente disponibile alle 3.