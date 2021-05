Varazze, continua ad essere chiuso causa frana il tratto finale di Lungomare Europa. Vicesindaco Pierfederici: "La pioggia non ha agevolato l'intervento"

Sono terminate nella mattinata di ieri le operazioni di pulizia della parete rocciosa dalla quale, nei giorni scorsi, si era staccato del materiale imponendo così la chiusura di una parte del tratto terminale di Lungomare Europa a Varazze in direzione Cogoleto.

"Le piogge di ieri non hanno agevolato l'intervento e proprio il rilascio dell'acqua penetrata nel terreno potrebbe ancora causare caduta di materiale. Si attenderà quindi il trascorrere delle prossime ore per effettuare le valutazioni tecniche definitive e valutare la riapertura del tratto in sicurezza" spiega il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici.

"Sicuramente per tutto il weekend il percorso rimarrà interdetto per il tratto interessato dalla caduta di materiale ma siamo fiduciosi di avere buone notizie già dai giorni successivi. Ribadisco comunque l'importanza di rispettare il divieto di passaggio e la chiusura imposta per ovvi motivi di sicurezza ed incolumità pubblica" conclude Pierfederici.