Agromafie: il 27 maggio il webinar "Emergenza covid: rispetto delle regole, eccezione del diritto, crisi economica"

Dalla tracciabilità, trasparenza e difesa dei prodotti Made in Liguria all’evoluzione delle agromafie a causa degli effetti legati alla pandemia: ecco i punti cardine attorno ai quali si svolgerà il webinar Emergenza covid: rispetto delle regole, eccezione del diritto, crisi economica, organizzato con il contributo di InHouse (azienda speciale della Camera di Commercio di Genova) per il prossimo 27 maggio, dalle 16.00 alle 18.00 e che sarà trasmesso in diretta streaming dal sito www.osservatorioagromafie.it

L’agroalimentare è divenuto una delle aree prioritarie di investimento della malavita, che ne comprende la strategicità in tempo di crisi perché consente di infiltrarsi in modo capillare nella società civile e condizionare la via quotidiana della persone.

Interverranno Giovanni Luca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, Luigi Attanasio, Presidente CCIAA Genova, Marcello Maria Fracanzani, Consigliere Corte di Cassazione e componente Comitato Scientifico Fondazione “Osservatorio Agromafie”, Fabrizio Di Marzo Professore ordinario di diritto Privato e componente Comitato Scientifico Fondazione “Osservatorio Agromafie”, Gen.B.Rosario Massino Comandate regionale Liguria della Guardia di Finanza, Gen.B.Pierto Oresta, Comandante Legione Carabinieri Liguria, e Gian Carlo Caselli Presidente Comitato Scientifico Fondazione “Osservatorio Agromafie”.