Sagra della Tira e Cairo Medievale, si va verso un nuovo annullamento: appuntamento al 2022?

Sagra della Tira e Cairo Medievale: si va verso un altro annullamento causa Covid. La notizia non è ancora ufficiale, ma secondo quanto trapelato, le due manifestazioni estive dovrebbero tornare nel 2022.

"Al momento è tutto fermo - spiega il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini - Quasi sicuramente non verrà allestito il programma classico. Probabilmente, come accaduto lo scorso anno, ci sarà qualche evento collaterale, sia per ricordare le due feste, sia per dare un segnale chiaro: non appena possibile, le due manifestazioni estive verranno nuovamente organizzate".

Senza Cairo Medievale, anche lo spettacolo pirotecnico in programma come da tradizione il 10 agosto verrà annullato: "Oltre al problema assembramenti, tenuto conto del periodo, riteniamo opportuno destinare queste risorse per aiutare le categorie danneggiate dall'emergenza Covid" conclude il primo cittadino.