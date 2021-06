Infrastrutture, i sindacati illustrano il loro dossier: "Proposte indispensabili per lo sviluppo economico e per fare uscire dall’isolamento il territorio savonese"

"Come oramai di consuetudine il Sindacato Confederale Territoriale interviene anche sul tema dell’adeguamento infrastrutturale con un proprio dossier contenente le proposte, a proprio parere, indispensabili per lo sviluppo economico locale, e per fare uscire dall’isolamento il territorio savonese. I contenuti del documento rappresentano la sintesi di quanto emerso nel corso degli ultimi anni dai tavoli negoziali e di confronto, sia di natura istituzionale che meramente sindacale, e fotografano le esigenze di un territorio con grandi potenzialità di sviluppo sia per l’economia locale che regionale e nazionale". Si apre così la nota stampa firmata da Andrea Pasa, Simone Pesce e Giovanni Mazziotta a nome di CGIL, CISL e UIL Savona.

"Spiccano su tutte le opere da e per la Piattaforma portuale di Vado Ligure quali la strada a scorrimento veloce Vado–Quiliano-Savona, il nuovo casello di Bossarino a Vado Ligure, la messa in sicurezza e l’ampliamento delle infrastrutture ferroviarie, il raddoppio ferroviario tra Savona e Altare – oggi a binario unico – e tra Altare e Ceva – nuovo investimento sulla linea SV-TO, gli interventi di ammodernamento del segnalamento ferroviario da Savona ad Alessandria ed il completamento dei lavori dell’Aurelia Bis - proseguono dai sindacati - Ma non certo secondari risultano la realizzazione della bretella autostradale Predosa-Carcare–Albenga, la messa in sicurezza del tratto autostradale Savona–Torino, la realizzazione del collegamento stradale Armo–Cantarana, un intervento forte e deciso sull’aeroporto di Villanova d’Albenga ed infine il raddoppio ferroviario di ponente e la diffusione della banda larga su tutto il territorio della provincia con una particolare attenzione alle aree interessate da attività industriali, logistiche e turistiche e quelle potenzialmente interessate da nuovi investimenti".

"Infine il ripristino delle Funivie, infrastruttura fondamentale per il trasporto delle rinfuse dalla costa all’entroterra della Valbormida che garantisce una sostenibilità ambientale molto elevata e che, anche per questo, merita di essere valorizzata anche attraverso nuove finalizzazioni ed un progetto di rilancio. Tutte le infrastrutture individuate non ancora finanziate possono trovare, secondo CGIL, CISL e UIL, fonti di finanziamento diversificate attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche e private di natura statale, regionale e comunitaria ovvero essere inserite nell’ambito delle concessioni autostradali e ferroviarie o ancora con un impegno congiunto pubblico-privato".

"Si tratta di interventi necessari a sostenere la competitività delle aziende già insediate e dei settori strategici del territorio (industria, portualità, logistica, turismo) nonché a favorire la realizzazione di nuovi investimenti. A tal proposito chiedono la verifica, con le istituzioni locali regionali e nazionali, dello stato dell’arte delle singole opere, della loro effettiva possibilità di realizzazione, della tempistica necessaria per il completamento nonché del canale di finanziamento più idoneo ed efficace da adottare" concludono da CGIL, CISL e UIL Savona.

*in allegato dossier e lettera di presentazione indirizzata alle istituzioni nazionali, regionali e locali