Savona 2021, Santi: "Potrei candidarmi in alternativa al centrodestra che vuole solo usufruire del mio consenso"

"Mi stanno costringendo mio malgrado a rompere la coalizione e a candidarmi in alternativa al centrodestra che vuole solo usufruire del mio consenso elettorale".

L'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi lo ha detto a più riprese, per le prossime elezioni comunali di ottobre a Savona è disposto a non candidarsi come sindaco solo in caso del futuro ruolo, naturalmente se la coalizione vincesse le elezioni, di vice primo cittadino e che nessun assessore sia esterno al comune della Torretta.

Però rassicurazioni certe da Cambiamo, Fratelli d'Italia e Lega (se non l'indiscrezione che porta al senatore Francesco Bruzzone il quale vorrebbe far passare Santi nelle file del Carroccio per poi offrirgli il ruolo di vicesindaco) non sono arrivate, così come anticipato dalla nostra redazione (leggi QUI).

Santi sarebbe così pronto nel caso ad accettare la proposta del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa di correre come candidato sindaco in una lista civica politica con Noi con l'Italia.

"Ho già fatto una brutta esperienza in questi anni dove persone non di Savona sono venute qua a comandare e non voglio rifarla assolutamente. Come posso pensare io di fare un buon risultato, essere determinante per una vittoria del centrodestra e vedere come vicesindaco una persona che magari non abita neanche in città?" ha spiegato Santi.