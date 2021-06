Crea disturbo con urla e schiamazzi nel centro di Alassio: denunciato

Un ragazzo di origine brasiliana, ma residente nel milanese, è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

Il giovane maggiorenne nella serata di sabato, insieme ad alcuni coetanei in evidente stato di ubriachezza, ha creato disturbo nel centro di Alassio con urla e schiamazzi, incurante dell'invito della Polizia di Stato ad allontanarsi per rientrare presso la propria abitazione in seguito all'applicazione delle normative anti-Covid.