Coronavirus, secondo giorno consecutivo con un solo nuovo caso di positività nel savonese

Sono 8 i nuovi casi di positivi al Covid19 riportati nel bollettino odierno di Regione Liguria secondo i dati raccolti da Alisa, a fronte di 3.271 tamponi molecolari e 2.941 test antigenici.

Nel dettaglio, per il secondo giorno consecutivo la nostra provincia fa segnare 1 nella casella dei nuovi casi, così come 0 è il numero nello stesso spazio per i territori di Asl1 Imperia e Asl5 di La Spezia. Sono invece 6 i casi registrati nel genovese (tutti in Asl3, nessuno in Asl4) e 1 non riconducibile alla residenza in Liguria.

Non è stato registrato alcun decesso negli ospedali della regione.

Questi gli altri dati nel dettaglio :

Tamponi processati con test molecolare: 1.329.811 (+ 3.271)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 351.433 (+2.941)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.064 (+8)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.748 (-32)





Casi per provincia di residenza

Imperia 94 (-3)

Savona 250 (-4)

Genova 1.051 (-14)

La Spezia 233 (-9)

Residenti fuori regione o estero 56 (-1)

Altro o in fase di verifica 64 (-1)

Totale 1.748 (-32)





Ospedalizzati: 63 (-4); 12 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 9 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 15 (-3); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 14 (-2); 9 (-) in terapia intensiva

Galliera - 8 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 – 6 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 0; nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 11 (-); 2 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 321 (-30)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 96.973 (+40)

Deceduti: 4.343 (0)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 67 (-42)

Asl 2 - 82 (-1)

Asl 3 - 395 (-17)

Asl 4 - 31 (-3)

Asl 5 - 110 (-3)

Totale - 685 (-66)