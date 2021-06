Terzo mandato ai sindaci dei Comuni da 5 a 15 mila abitanti, a Loano ipotesi Pignocca-ter? Il sindaco loanese: "Vedremo"

Il prossimo 7 luglio a Roma è in programma l'assemblea nazionale dell’Anci e tra i punti all'ordine del giorno ci sarà anche quello relativo alla possibilità di permettere ai sindaci di Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti, in carica da due mandati consecutivi, di poter proseguire almeno per un terzo quinquennio. Una sostanziale novità che potrebbe arrivare alla vigilia della prossima tornata elettorale, prevista ad ottobre, e che rimetterebbe clamorosamente in gioco anche i primi cittadini che si stavano avviando alla fine del loro operato.

Un esempio, a tal proposito, riguarda il Comune di Loano guidato da 10 anni dal sindaco Luigi Pignocca. E mentre la coalizione di centrodestra fatica a trovare un nome che metta tutti d'accordo per la sua successione, ecco che l'ipotesi Pignocca-ter potrebbe diventare la panacea dei mali tra l'ala leghista (che spinge fortemente per la candidatura di Luca Lettieri) e l'anima Vaccarezziana (sempre più orientata a proporre il nome di Luana Isella). Ma di un'eventuale nuova avventura alla guida di palazzo Doria cosa ne pensa Luigi Pignocca?

"Quella del terzo mandato al momento è solo un'ipotesi che dovrà essere discussa da Anci ma che soprattutto dovrà passare dal Parlamento - spiega l'attuale sindaco loanese ai nostri microfoni - nel caso dovesse diventare realtà, per quanto mi riguarda verranno fatte delle valutazioni: prima di tutto mie personali, poi con le parti politiche".

"Se questa ipotesi sembra fatta apposta per mettere d'accordo il centrodestra loanese? Questo non lo so - replica sorridendo Pignocca, che però non smentisce a priori una nuova candidatura - qualora ci fosse l'apertura per un terzo mandato, sarebbe una possibilità in più sul campo. Al momento sul tema c'è un discorso in piedi, riportato anche dall'Anci regionale di cui faccio parte, per il resto vedremo".