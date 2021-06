Altra giornata complicata per la viabilità: code e rallentamenti sulla A10

Ancora una giornata travagliata per quanto riguarda la viabilità sulla A10

A causa dei cantieri, Autostrada dei Fiori segnala numerosi disagi lungo la tratta Savona-Ventimiglia. Nel dettaglio: coda di un chilometro tra Pietra Ligure e Feglino, direzione Savona; due chilometri di coda tra Spotorno e Feglino, in direzione Francia; code di tre chilometri tra Savona e Albisola, direzione Genova.

Criticità anche sulla tratta Savona-Genova. Autostrade per l'Italia segnala code per traffico intenso in uscita ad Arenzano provenendo da Genova, direzione Ventimiglia. Sono undici i chilometri tra il bivio A10/A26 Trafori e Celle Ligure, sempre in direzione del Confine di Stato causa lavori.