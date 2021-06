Comunali a Spotorno, "Cambiamo!" verso un sostegno alla candidatura di Giancarlo Zunino

"Oggi, la mia giornata è iniziata a Spotorno, dove ono andato a trovare Valeria Calcagno, nel fine settimana è infatti prevista la presentazione del comitato cittadino di 'Cambiamo! con Toti Presidente'. E ho deciso quindi di scambiare quattro chiacchiere con lei, ma non solo". Cosi commenta in una nota Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria.

"Spotorno ad ottobre rinnoverà il Consiglio comunale ed eleggerà il nuovo sindaco - ricorda il capogruppo regionale del partito che fa capo al presidente Toti -. Abbiamo, proprio per questo, fatto visita a Giancarlo Zunino, uomo di territorio, rimpianto ex sindaco di Spotorno che, grazie anche al suo lavoro di imprenditore del settore alberghiero, vive la città sulla sua pelle, ne conosce criticità e potenzialità".

Una scelta che suona tutt'altro che casuale. Proprio nella giornata di ieri il gruppo di centrodestra "Spotorno che vorrei" ha annunciato di non vedere più nell'ex primo cittadino il nome "di punta" della lista a vocazione politica su cui stanno lavorando i consiglieri Bonasera e Spiga. In una situazione che ricorda nemmeno troppo vagamente quella loanese.

"Ma soprattutto, è convinto come me, che per governare bene una città, bisogna essere in grado di presentare un progetto inclusivo, allargato, che raccolga esperienze, idee e proposte che, anche se differenti siano complementari, con il solo obiettivo di far crescere radici dove ci sono e svilupparne laddove devono ancora nascere".

"La Spotorno migliore è quella che va oltre le divisioni, in cui esperienze analoghe viaggiano su binari paralleli con il cuore verso il futuro" conclude Vaccarezza.