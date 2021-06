Finale, Geremia (Lega): "Sui contributi straordinari possibile soluzione alternativa per gli esclusi"

Torna sui risultati dell'avviso pubblico per il contributo a palestre, agenzie di viaggio, cinema, teatri e sale da ballo la consigliere della Lega di Finale, Marinella Geremia.

Mentre dall'amministrazione fanno sapere che è in corso una sorta di ulteriore verifica sui risultati del bando, con sole tre attività su sette che avevano presentato domanda a ricevere il contributo straordinario, la consigliere da cui veniva la proposta aggiunge alcune riflessioni.

"Come fa anche l'Agenzia delle Entrate è possibile concordare la rateizzazione di pendenze dalla presentazione delle domande - afferma Geremia - e finchè si è in regola con i pagamenti delle rate, non si è considerati inadempienti verso gli enti creditori".

La consigliere ricorda come lente di riscossione in casi simili "non iscrive fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi altra procedura di riscossione. Quindi se l'Agenzia concede quanto sopra direi che anche il Comune potrebbe comportarsi in questa maniera. Questo poteva essere anche un incentivo per saldare degli insoluti: bastava chiamare gli esclusi e mettersi d'accordo, cosa che non è stata fatta. Esclusi e basta. Ma poi non diciamo che siamo dalla parte dei cittadini" conclude Geremia.