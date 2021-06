Treni sovraffollati nel weekend, Orsa Ferrovie: "L'attuale personale non può far fronte a questa situazione senza supporto"

"Un altro fine settimana infernale per il personale che lavora a bordo dei treni".

A dipingere i contorni degli ultimi giorni sulla rete del trasporto su rotaia ligure ci pensa il sindacato "Orsa Ferrovie Liguria" che in una nota sottolinea come, nonostante "l’offerta di posti non riesca a soddisfare la domanda, Trenitalia sembra più impegnata a promuovere il turismo ligure tramite il treno griffato 'Luca' piuttosto che a programmare un servizio efficiente".