Giustenice, nuova segnaletica stradale: lavori in corso (FOTO)

Tempo di miglioramento e sistemazione della toponomastica nel comune di Giustenice. Come previsto dalla delibera di giunta si è dato il via oggi, su tutto il territorio comunale, alla posa della nuova segnaletica stradale.

L’intervento segue di pochi mesi l’avvenuta posa e installazione di tre nuovi pannelli informativi luminosi (di cui uno bifacciale) posti in altrettanti punti strategici lungo il territorio del comune di Giustenice (municipio, zona Pianazzo e, quello bifacciale, lungo la strada provinciale in entrata/uscita dal territorio comunale in direzione Pietra Ligure).

Si tratta di numero 75 complessivo di cartelli mono facciali di misura variabile fra gli 80 ed i 100 centimetri, con il nome della strada/località/piazza, nome e stemma del comune.

“Dopo oltre un anno di lavoro, il primo step del “progetto riordino toponomastica”, con l’installazione della nuova segnaletica, è in fase di completamento. I nuovi cartelli installati, ognuno dei quali riconduce ai toponimi originari e molti dei quali dotati di traduzione in dialetto ligure, riportano i nomi delle vie, delle località e delle piazze del paese rievocando, con la traduzione del nome stesso in dialetto, la storia di molti antichi borghi. Nel 2022, sarà finanziata la seconda fase del progetto con cui saranno acquistati ed assegnati i numeri civici a tutte le abitazioni di Giustenice” spiega il sindaco Mauro Boetto.

“Interveniamo sulla toponomastica dopo alcuni decenni dall’ultima revisione della stessa - commenta il vice sindaco Renata Maria Mazza, nonché delegato alla Toponomastica - Con questo intervento intendiamo migliorare la circolazione stradale, che è in continua crescita, così come l’intensificata mobilità territoriale per cui vanno garantite una sicura viabilità e chiare indicazioni per giungere, a destinazione senza perdere tempo".