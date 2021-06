Albenga, approvato il piano antenne in Consiglio comunale

Durante il Consiglio comunale di ieri sera è stato approvato, con i soli voti della maggioranza, il regolamento comunale per l’installazione di impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili nel comune di Albenga.

Questo importante strumento, necessario per andare a regolamentare la presenza di queste strutture è esempio di un'amministrazione attiva che non subisce decisioni e scelte, ma si fa protagonista per tutelare il territorio e la salute dei cittadini.

"Ieri sera in Consiglio comunale abbiamo portato in discussione ed in successiva approvazione, il nuovo regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili - spiega il consigliere delegato Vincenzo Munì - Essendo questi generi d’impianti considerati dalla legge come opere di urbanizzazione primaria è giusto ricordare che nessun comune può bloccarne autonomamente l’installazione".

"Dotarsi di questo tipo di regolamento, risulta quindi fondamentale poiché permetterà al nostro comune, a differenza di quelli che ne sono sprovvisti, di poter garantire un corretto sviluppo urbanistico degli impianti sul proprio territorio e la massima tutela della salute della popolazione dei cittadini".

"Un risultato davvero importante che, supera il gap legislativo regionale in questa materia, introduce uno strumento davvero innovativo e che dimostra una volta di più, la volontà della nostra amministrazione di governare i processi di cambiamento piuttosto che subirne le conseguenze - conclude - Un ringraziamento ai tecnici del nostro comune e alla ditta Polab Srl per l’importante lavoro svolto in questi mesi".

Il regolamento approvato in Consiglio è prodromo al piano antenne frutto del lavoro sinergico tra amministrazione e la ditta Polab Srl che, attraverso un’indagine accurata ha dapprima verificato la situazione esistente e successivamente analizzato le richieste delle società di telefonia mobile e tecnologie assimilabili verificando le necessità di installazione per i prossimi anni sul territorio comunale ingauno e valutando un corretto posizionamento degli stessi in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale e, come ha spiegato il dottor Turco di Polab Srl durante la spiegazione dettagliata e tecnica del Piano avvenuta in seduta informale del consiglio comunale, in alcuni casi riducendo anche l’impianto elettromagnetico grazie all'installazione di nuovi impianti.