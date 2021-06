Albenga, riduzione TARI votata all'unanimità dal Consiglio comunale

Durante il Consiglio comunale di ieri è stata votata all’unanimità la modifica del regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e la riduzione delle tariffe TARI 2021 alle categorie economiche interessate dalle chiusure/restrizioni in seguito all’emergenza da Covid 19.

Spiega l’assessore al bilancio Silvia Pelosi: "L’Amministrazione comunale dimostra ancora una volta di cercare di fare il possibile per andare incontro alle categorie economiche più duramente colpite dall’emergenza Covid e decide di applicare una riduzione della TARI fino al 60% differenziando le categorie economiche sulla base delle restrizioni subite durante l’emergenza sanitaria. Alcune attività, infatti, durante i mesi di lockdown non hanno potuto lavorare, mentre altre, seppur con i disagi legati al Covid, hanno avuto la possibilità di continuare la loro attività, per questo, secondo equità, abbiamo stabilito diverse percentuali di riduzione".

La misura approvata è stata: una riduzione del 10% dell’imposta per tutti; un’ulteriore riduzione del 25% (che si somma a quella del 10%) per quelle attività che hanno subito chiusure parziali a causa dell’emergenza Covid; la riduzione del 50% (anche in questo caso si somma al 10% applicato a tutti) per quelle attività che hanno subito gli effetti più pesanti del lockdown dovendo sospendere completamente la propria attività.

"Questa è una scelta politica – conclude l’assessore Pelosi – sulla quale abbiamo lavorato a lungo e in sinergia con gli uffici, sicuramente senza proclami o affermazioni populiste, tipiche di un altro modo di fare politica, ma con la serietà di chi lavora per il bene dei cittadini, delle attività commerciali e della città".