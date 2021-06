Centrodestra diviso anche in Provincia: i consiglieri della Lega costituiscono un proprio gruppo

Sembra arrivato a un punto di rottura difficilmente rimarginabile il centrodestra in provincia di Savona.

Dopo i malumori che hanno portato Liguria Popolare, prima in ordine di tempo stando agli atti ufficiali, a lanciare la candidatura di un proprio nome per la carica di sindaco di Savona prendendo le distanze dal resto della coalizione che invece ha portato ottimi risultati nella scorsa tornata elettorale regionale, anche da Palazzo Nervi arrivano segnali di incrinatura tra i rapporti interforze.

I consiglieri Bonasera e Ghiso hanno infatti scelto di dividere la propria strada, almeno nominalmente, dal resto della maggioranza uscendo dal gruppo "Cambiamo la Provincia" per costituire il gruppo "Lega - Salvini Premier", di cui il consigliere comunale di Savona sarà capogruppo.

"In Provincia resteremo in maggioranza coerenti, sempre e comunque, per il bene del nostro territorio come in questi anni abbiamo dimostrato" scrivono nella loro comunicazione al presidente Pierangelo Olivieri i due consiglieri.

Una divisione, però, che non può che richiamare quanto sta accadendo in due Comuni ormai prossimi alle elezioni amministrative, Loano e Spotorno, dove le distanze tra Cambiamo! e la Lega lasciano ancora aperti diversi scenari per le future candidature.