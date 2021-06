Giorgia Meloni presenta il suo libro a Rapallo: prenotazione posti presso i circoli Finale e Savona Tricolore

Appuntamento con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni il prossimo 9 luglio a Rapallo, dove nell'affascinante cornice di Villa Porticciolo presenterà il suo libro "Io sono Giorgia - Le mie radici, le mie idee".

Per l'occasione, e in vista del contingentamento degli accessi applicata all'evento a causa delle norme anti Covid, i circoli Tricolore di Finale Ligure e Savona, in un'iniziativa comune, raccoglieranno le adesioni.

Chiunque desidererà partecipare potrà contattare i due circoli e prenotare il proprio posto.