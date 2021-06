'Pacchetto Sicurezza per Ceriale': interpellanza urgente dei consiglieri comunali Arturo Moreno e Fabrizio Dani (Lega)

"Nella giornata di ieri, martedì 29 giugno, la Lega Salvini Premier Sez. Borghetto S.S./Val Varatella tramite i propri consiglieri comunali Arturo Moreno e Fabrizio Dani ha presentato un’Interpellanza urgente durante la seduta Consiliare circa l’argomento 'Pacchetto Sicurezza per Ceriale'. Tale iniziativa si è resa necessaria di fronte al crescente sentimento di insicurezza segnalato da molti concittadini cerialesi soprattutto alla luce dei numerosi episodi di microcriminalità accaduti negli ultimi mesi e che hanno pregiudicato la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, sia nella vita privata che nell’esercizio delle proprie attività imprenditoriali, come riportato puntualmente dagli stessi organi d’informazione". Così Paolo Erre, referente territoriale della Lega Salvini Premier Sez. Borghetto S.S./Val Varatella.

"Alla luce di simili accadimenti avvenuti in località turistiche confinanti e col pieno della stagione ormai alle porte, la Lega Salvini Premier crede sia giusto e doveroso non minimizzare ne abbassare la guardia prima che si arrivi ad una vera e propria escalation criminale - prosegue Erre - Nell’ottica di una attenta prevenzione dei fenomeni di illegalità e cogliendo l’occasione per ringraziare l’incessante servizio prestato dalle Forze dell’Ordine, con la proposta presentata si è voluto sensibilizzare l’amministrazione comunale su tali problematiche, ma al contempo fornire utili spunti di riflessione che confidiamo siano accolti e valutati nell’esclusivo interesse della nostra comunità".

"La documentazione presentata, si inserisce nel ripensamento del concetto stesso di 'sicurezza' che non può essere ridotto alla sola rincorsa dell’emergenza ma, rientrare in un Piano Programmatico da svilupparsi con un’orizzonte temporale lungimirante e che consideri di: rafforzare le azioni di prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e vandalismo ed intervenire in modo più efficace sulle situazioni di emarginazione, con particolare riguardo al disagio giovanile; sensibilizzare i cittadini sul valore della legalità, accrescendo il senso di responsabilità alla vita pubblica e rafforzando l’educazione civica ed il senso di appartenenza della collettività; tener conto, nella progettazione e nella gestione degli spazi della città e nel disegno urbano, dei criteri di sicurezza ed integrazione; aumentare i controlli in tutti gli ambiti (stradale, ambientale ed urbanistico)" conclude infine il referente territoriale della Lega Salvini Premier Sez. Borghetto S.S./Val Varatella.