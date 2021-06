Spaccatura Forza Italia-Liguria Popolare in Regione, Costa: "Ci sentiamo parte della coalizione di centrodestra"

“Ho appena letto l'agenzia di Muzio, ora sono al ministero, dove ho programmato alcuni incontri. Posso dire che noi ci sentiamo ancora parte della maggioranza di centrodestra in Regione”.

Lo ha commentato al nostro giornale il vice ministro Andrea Costa, sottosegretario alla salute e esponente di spicco di 'Liguria Popolare', in seguito alla comunicato del capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio che questa mattina ha annunciato l'uscita di Liguria Popolare dal gruppo di maggioranza in Regione (LEGGI ARTICOLO).



La scissione è avvenuta in seguito alla decisione da parte del partito di Costa di candidare Francesco Versace a sindaco di Savona, rappresentando quindi una alternativa alla candidatura della sindaca uscente Ilaria Caprioglio.



“Anche a Savona ci sentiamo parte del centrodestra, non siamo mica andati con la sinistra”, conclude Costa.