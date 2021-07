Alassio, 33 esercizi commerciali scrivono al sindaco: "Uniformiamo le ZTL al modello nazionale"

“La nostra città merita un’offerta turistica all’avanguardia, che miri alla valorizzazione dei punti di pregio e bellezza che caratterizzano Alassio”. Con queste parole il presidente di Assoristobar Carlomaria Balzola motiva l’istanza protocollata ieri al Comune di Alassio.

Nello specifico, l’oggetto dell’istanza riguarda la zona del centro storico con varco in ingresso da Via Cavour, con senso di marcia da levante verso ponente e uscita in via Torino, in cui è consentito il transito per carico e scarico merci dalle 6 alle 11. Al di fuori di tale fascia oraria non è più consentito l’ingresso, fatta eccezione per i transiti collegati ad alcune strutture ricettive presenti in Passeggiata Grollero, che non subiscono alcuna limitazione di orario. Tale deroga crea difficoltà di sicurezza stradale a causa del passaggio di numerose auto, anche voluminose e di grossa cilindrata, in una zona pedonale con varchi videocontrollati, un punto centrale e di grande afflusso che diventa così, a tutti gli effetti, una normale via di transito.

“L’istanza, firmata da 33 esercizi commerciali, che rappresentano il 95% delle attività presenti in Passeggiata Grollero, ha quindi l’intento di garantire la sicurezza stradale ai pedoni, creando una vera area pedonale che può solo portare vantaggi a tutti – spiega Balzola – Questa soluzione segue anche le linee guida del manager del turismo, dottor Ejarque, professionista al quale l’attuale amministrazione comunale ha dato incarico per stilare uno stato dell’arte della situazione turistica, unito anche alla possibilità di intervento per qualificare ulteriormente l’offerta”.

“Passeggiata Grollero è una zona di grande afflusso e di pregio, molto appetibile da un punto di vista turistico che, se chiusa al traffico come evidenziato nella richiesta, può essere fruita appieno da visitatori come da attività commerciali, nella sua unicità e tranquillità. Questo ci consentirebbe di fare proposte per un turismo ancora più sano, sostenibile e prestigioso”.

“Con lo stesso proposito di migliorare l’offerta turistica, venerdì 2 luglio alle 12, insieme a Michela Bertonasco, vicepresidente di Assoristobar, e il presidente provinciale di Confcommercio Vincenzo Bertino saremo a Savona dal prefetto Antonio Cananà per parlare del tema della sicurezza della città, anche alla luce degli episodi delle ultime settimane. Vogliamo affrontare proattivamente la difficoltà contingente in merito alla sicurezza, per un turismo sano e in difesa delle attività virtuose”, conclude il presidente di Assoristobar Alassio.