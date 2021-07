Laigueglia, controlli della Polizia locale contro il degrado: rinvenuti una moto rubata e rifiuti smaltiti irregolarmente

Ha intensificato i controlli sul territorio comunale di Laigueglia, secondo le direttive impartite dalla Questura di Savona, la Polizia locale.

Gli agenti guidati dal comandante Ruaro negli ultimi giorni hanno rilevato, durante i servizi dedicati, diverse irregolarità.

E' il caso di un veicolo a due ruote risultato poi a seguito delle primissime indagini rubato e immediatamente restituito al legittimo proprietario. Grazie anche all'ausilio del sistema di videosorveglianza comunale e alla collaborazione dei cittadini che con le loro segnalazioni stanno permettendo al comando di riportare significativi risultati in materia penale e amministrativa, la Polizia sta svolgendo ulteriori controlli per individuare e rintracciare il responsabile del furto.

Nei servizi di tutela dell’ambiente e del territorio invece, sviluppatisi anche nelle zone collinari, sono stati accertati e sanzionati diversi abbandoni di rifiuti ed è stato individuato un impresario edile che depositava rifiuti derivanti dalla propria attività nei normali cassonetti destinati alla raccolta indifferenziata.

Questo comportamento sarà punito severamente secondo la normativa vigente in materia, che obbliga allo stesso tempo il trasgressore a un corretto conferimento dei rifiuti inerti abbandonati.

“Non posso che prendere favorevolmente atto di questa collaborazione e senso di fiducia verso il Comando di Polizia Locale da parte dei cittadini laiguegliesi - commenta il sindaco Roberto Sasso del Verme - Agli occhi utilissimi dei sistemi di videosorveglianza comunale, di cui il comando e dotato e che a breve sarà implementato dal posizionamento di altre dodici nuove telecamere di ultima generazione, si aggiungono gli occhi, non meno importanti e graditi, di concittadini che hanno a cuore una corretta convivenza civile nel nostro paese".

Prosegue il primo cittadino: "In un’ottica di sicurezza urbana e per fornire al comando e altre forze dell’Ordine strumenti legali operativi sempre più efficaci, ho dato l’incarico di riformulare l’ormai vetusto Regolamento di Polizia Urbana, dove verranno aumentate e definite le zone del paese ove sarà possibile applicare il 'Daspo Urbano' che vieterà, a chi commette illeciti inerenti la vivibilità ed il degrado di ritornare a stazionare in queste aree".

"La nostra cittadina, rappresenta uno dei più bei borghi d’Italia e merita uno sforzo comune perché ne sia rispettata la sua bellezza ed il sereno quotidiano vivere" conclude il sindaco Sasso del Verme.