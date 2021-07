“Albenga Notti medievali – edizione speciale del Palio 2021”: il Comune incontra i commercianti

L’Amministrazione Comunale di Albenga, in collaborazione con l’associazione Rievocatori Ingauni, avvisa le attività commerciali del Centro Storico che lunedì 12 luglio, presso il Chiostro Ester Siccardi in Viale Martiri della Libertà 1, alle ore 16:00 si terrà un incontro informativo per chiarire le nuove dinamiche di partecipazione all’evento “Albenga Notti Medievali – edizione speciale del Palio 2021” che si terranno il 22-23-24-25 luglio.

L’occasione è importante per ribadire che, fatte salve le quattro taberne dei quartieri che somministreranno in sola modalità asporto alcuni piatti non saranno autorizzate cantine straordinarie lasciando quindi la somministrazione alle sole attività esistenti in Centro Storico, che potranno inoltre dotarsi di un kit di allestimento a tema predisposto dall’associazione Rievocatori ingauni del valore di circa 50-60 euro. Il kit consiste in una sorta di “tendalino” realizzato in legno e stoffa da fissare davanti all’ingresso di ciascuna attività.

Si precisa inoltre che quest’anno alle attività aderenti non verrà richiesto il consueto versamento della quota di partecipazione e che l’adesione all’evento, diversamente dalle edizioni passate, non consentirà automaticamente ampliamento alcuno del proprio dehor, in quanto già ampliato per il Covid, dovendo garantire tutto lo spazio possibile per il passaggio degli avventori.

L’incontro quindi sarà utile per chiarire ulteriormente questi aspetti, ma ribadendo la particolarità di questa edizione speciale Covid si è voluto, insieme con l’Associazione Rievocatori Ingauni, privilegiare le attività che tanto hanno sofferto durante questo periodo di pandemia.

Sono confermati gli spettacoli di intrattenimento di giullari, musici e mangiafuoco oltre ad alcune aree allestite a tema come per esempio una bellissima rappresentazione di un tipico mercato medievale in Piazza IV Novembre a cura dell’associazione.

Le gare che assegnano il Palio sono invece rinviate all’edizione 2022, questo per non rinunciare all’evento che è una grande occasione per la città, ma contestualmente mitigare i problemi di assembramento.