Migranti nei tir in Val Bormida, fra loro anche tre minori: erano stremati e affamati

Ci sarebbero anche tre minori tra i ventiquattro migranti scoperti nella mattinata odierna dai carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte.

Secondo quanto riferito, i cittadini stranieri avrebbero raggiunto la Val Bormida a bordo di due camion, dodici per mezzo, probabilmente con l'intenzione di raggiungere il confine di Stato.

I carabinieri li hanno individuati tra Altare e Cairo Montenotte. Dodici migranti erano già scesi dal camion e sono stati fermati lungo la strada.

Il comune di Cairo Montenotte si è subito attivato per rifocillare i migranti. Una mensa ha portato cibo e acqua. Oltre la focaccia donata dai negozi cairesi. Alcuni migranti erano in condizioni critiche, stremati dalla fatica e dal caldo. Stando a quanto trapelato, il loro viaggio della speranza sarebbe iniziato tre giorni fa da Crotone.

I ventiquattro migranti sono stati portati in caserma per gli accertamenti del caso. I minori hanno trovato sistemazione (grazie al comune) all'interno di alcune strutture di accoglienza.

Il fenomeno dei "passeur" purtroppo, è sempre più diffuso nella nostra provincia, come si evince dai numerosi episodi riscontrati negli ultimi mesi in particolare lungo l'autostrada A10. Una delle vie più battute dai migranti per raggiunge la Francia.