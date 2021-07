Tamponamento in A6 tra Millesimo e Altare: diversi mezzi coinvolti, traffico bloccato

Diversi i mezzi coinvolti nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, in un tamponamento sulla A6 Torino-Savona nei pressi del casello di Altare, in direzione della riviera, che sta creando diversi disagi alla circolazione particolarmente densa in quell'orario della settimana.

La dinamica del sinistro è ancora da accertare. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polstrada, il personale di Autostrade e i soccorritori del 118, ma fortunatamente le due persone maggiormente esposte ai traumi hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Intorno alle 19.40 sono circa 2 i chilometri di coda segnalati in direzione Savona.