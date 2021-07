Cisano, la proposta del consigliere Morchio: "Il centro del paese può diventare un salotto all'aperto senza eguali"

"Il successo delle prime serate di musica all'aperto dimostrano come piazza Gollo con turisti e clienti che riempiono in allegria i tavoli di bar e ristoranti offre nell'occasione quale area off limits al traffico uno scenario di incommensurabile bellezza". Cosi commenta in una nota Agostino Morchio, consigliere comunale Cisano sul Neva.

"Riprendendo un'idea nata con il contributo di cittadini e amici di Cisano+ come anticipato anche in Consiglio comunale, ritengo che si possono individuare le soluzioni migliori per ripensare ad un differente modus vivendi di tutto il centro paese".

"Pedonalizzazione, senso unico, obbligo di marcia, riorganizzazione dei parcheggi per auto e moto, aree carico e scarico, rappresentano infatti alcune proposte da sviluppare con il confronto e la partecipazione ad ampio raggio di operatori commerciali ed abitanti" aggiunge.

"'Il cuore' del paese in un’ottica di costante miglioramento, può essere ripensato quale isola pedonale in un contesto di vero e proprio salotto all'aperto senza eguali e che non ha nulla da invidiare a località anche più rinomate - conclude -Accoglienza, ospitalità, bellezza dei luoghi e patrimonio artistico-architettonico sono infatti fra le caratteristiche che fanno di Cisano sul Neva un centro da visitare per assaporare il gusto del buon vivere in armonia".