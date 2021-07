Quiliano, la scrittrice Ilaria Gaspari presenta il libro "Vita segreta delle emozioni"

Venerdì 16 luglio alle ore 21,00, a Quiliano, in piazza A. Gramsci, si terrà il terzo appuntamento degli “Incontri con l’autore” nell’ambito della rassegna culturale “Quiliano Città Viva”, realizzata dalla città di Quiliano con la direzione artistica dell’associazione culturale “E20”, la collaborazione dell’associazione culturale Cento Fiori e del Premio Italo Calvino.

Protagonista della serata Ilaria Gaspari che presenterà il suo libro “Vita segreta delle emozioni”, edito da Einaudi, condurrà la serata Stefano Sancio.

Ilaria Gaspari ha studiato filosofia alla scuola normale superiore di Pisa e si è addottorata all'università Paris I Panthéon-Sorbonne con una tesi sullo studio delle passioni nel Seicento. Nel 2015 per Voland è uscito il suo primo romanzo, Etica dell'acquario. Nel 2018, per Sonzogno, Ragioni e sentimenti. L'amore preso con Filosofia. Per Einaudi ha pubblicato Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (2019), già tradotto in diverse lingue, e Vita segreta delle emozioni (2021). Collabora con vari giornali e insegna scrittura. Vive tra Roma e Parigi.

In caso di maltempo l'evento si terrà alla biblioteca civica, in piazza della Costituzione. Ingresso libero. Posti limitati. Per prenotazioni telefono 345 528 7012 - email servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it.