Noli, un fine settimana dedicato a Dante con un programma tra arte, musica e territorio nel ricordo del Sommo Poeta

Un fine settimana, quello del 25 e 26 aprile, all’insegna di Dante Alighieri e del dialogo tra arte, musica e territorio che si intrecceranno a Noli per una due giorni dedicata al ricordo del Sommo Poeta che citò nella sua Divina Commedia (“Purgatorio”, IV, 25) l’antica Repubblica come “bel soggiorno”.

Sabato 25 aprile alle ore 18, nello scenografico Oratorio di Sant'Anna, gioiello settecentesco incastonato nel borgo medievale, andrà in scena la terza edizione di “Dante in Musica – Nuove composizioni sui versi della Divina Commedia”, progetto ideato dalla Fondazione Culturale Sant’Antonio per valorizzare il legame storico tra la città e Dante. Un’esperienza immersiva, parte di un programma culturale pluriennale capace di intrecciare letteratura, musica e identità territoriale, in cui luci e suoni contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva, capace di accompagnare il pubblico in un percorso tra parola e musica.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire nuova voce musicale ai versi danteschi, raramente esplorati nella scrittura contemporanea per voce ed ensemble. La direzione artistica è affidata a Matteo Peirone, cantante lirico e consigliere della fondazione, che negli anni ha coinvolto compositori e interpreti dando vita a creazioni originali eseguite in prima assoluta.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà la pianista e compositrice Alessandra Celletti, artista di fama internazionale, che presenterà in prima esecuzione il brano “Salire alle stelle”, ispirato al XXXIII canto del Purgatorio. Accanto a lei anche la compositrice Elena Postumi con “Paradisiaca”, tratto dal XXIII canto del Paradiso, in un’edizione che valorizza in particolare il talento femminile. Le composizioni accompagneranno il pubblico in atmosfere sospese tra Eden e Paradiso, traducendo in musica temi profondi come la memoria e la trasformazione interiore.

«Ho scelto di musicare il canto che introduce Dante al Paradiso – racconta Celletti – dove tra Lete ed Eunoè si compie un’alchimia della memoria: uno cancella il male, l’altro restituisce il bene. Ho cercato di tradurre in musica questo fragile equilibrio». Le esecuzioni saranno arricchite da interventi elettronici e dalle voci del soprano Linda Campanella e dello stesso Peirone, creando un dialogo tra tradizione e innovazione. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

Le iniziative proseguiranno domenica 26 aprile con la XVIII edizione della “Passeggiata Dantesca”, camminata non competitiva che ripercorre simbolicamente il passaggio di Dante nell’antica Repubblica Marinara nel 1306. Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 in Piazza Chiappella, con partenza alle 9.30.

Il percorso, lungo circa 12,5 chilometri con un dislivello di 500 metri, si snoda tra alcuni dei luoghi più suggestivi dell’entroterra nolese, come la Chiesa di Voze e il Castello di Monte Ursino, offrendo un’esperienza che unisce natura, storia e letteratura. Lungo il tragitto sono previsti punti ristoro, attività collaterali tra cui la visita a un apiario didattico e uno spettacolo teatrale dedicato alla vita del poeta, oltre al contest fotografico “Selfie divini e danteschi”.