Beltramini in mostra ad Albissola, il suo “Remescio” di dipinti e ceramiche tra arte e vita

Il 25 aprile, alle ore 17:00, al “Circolo degli Artisti", ad Albissola Marina, a Pozzo Garitta 32, si inaugura la mostra “Il mio remescio” di Giuseppe Beltramini, composta di dipinti e ceramiche, presentata da Raffaele Veneriano; rimane aperta sino a Domenica 10 maggio, orario di visita da Martedì a Domenica, dalle 16:00 alle 19:00.

“Remescio” per un ligure vuol dire anche rimescolamento, spesso disordinato, di cose, di fatti, di idee. Nei suoi dipinti e nelle ceramiche in mostra al “Circolo degli Artisti” Giuseppe Beltramini, biellese residente da lungo tempo ad Albisola, propone e testimonia il rimescolamento delle esperienze da lui qui vissute, per oltre un decennio, fino al Covid, nel ristorante “Re Mescio”, ad Albissola Marina, e poi a Savona, in Vico Spinola, nell'atelier “Operaprima”, già “Il fantasma dell'opera”, in uno spazio medioevale rilevato recentemente dall'amico Walter Boccia e nel quale vi aveva lavorato, come suo assistente, poco dopo il Duemila.

Del dialogo che Beltramini cercava con i clienti, specie con i giovani, al suo “Re Mescio" é presente qui in mostra un segno forte, fatto dallo studio delle opere del movimento “Cobra”, ispirate dal “desiderio di esprimere il pensiero spontaneamente fuori dal controllo esercitato dalla ragione” come scriveva Asger Jorn.

Dalla scelta di Beltramini di dedicarsi all'arte in maniera professionale, con passione, talora con sofferenza, danno testimonianza i dipinti, in mostra in sequenza cronologica.

Della sua esperienza nella ceramica, iniziata nel 2009 nella bottega albisolese di Marco Tortarolo, significativa è la presenza, con fede e rispetto da parte dell'artista, della immagine della Madonna in un sembiante popolare, assieme a personaggi delle fiabe, e delle acquasantiere, ispirate da quelle di Antonio Sabatelli.

Giuseppe Beltramini nasce a Biella nel 1975 e inizia a dedicarsi all'arte, in maniera professionale, a partire dal 2000, decidendo di cambiare profondamente la sua vita. AI momento vive e lavora ad Albissola. Nel 2001 lavora come assistente nell'atelier di Walter Boccia, “Il fantasma dell'opera", a Savona, contribuendo alla realizzazione di diversi dipinti, tra cui alcuni affreschi su parete. Nel 2008 realizza i primi quadri e alcuni ritratti su commissione. In questo periodo elabora una particolare tecnica dove utilizza stratigrafie di materiali diversi su cui dipingere. Dal 2009 inizia a frequentare la bottega del ceramista albisolese Marco Tortarolo, avvicinandosi così al mondo della ceramica. Nel novembre 2013 tiene la sua prima mostra presso “Altredimare” di Savona.

Tra il 2013 e il 2014 espone alcuni suoi lavori presso la galleria “Il Basilisco” a Genova. Nell'agosto 2014 esegue dal vivo un'opera scultorea in piazza Sant'Andrea nell’ambito della manifestazione “Vuoto critico”. Nell agosto 2014 cura una serie di installazioni-arredamento per “Casa Museo Jorn” di Albissola Marina. Nel novembre 2015 espone nella sede delle Banche Generali di Savona. A dicembre 2015 espone alcuni nudi in una mostra collettiva a Palazzo Gavotti di Savona. Dal 2016 si occupa dell'allestimento e della direzione artistica del “Re Mescio” di Albissola Marina, un locale che coniuga la tradizione gastronomica della Liguria con quella della ceramica storica. Organizza mostre, corsi e laboratori. Collabora anche con diversi artisti, con i quali organizza numerose performance ed eventi, realizzando contaminazioni anche con teatro e musica. Nell'agosto del 2018 e 2019 partecipa alla manifestazione “Fish Art” di Albissola Marina.

Nel giugno 2019 ha collaborato all allestimento delle scenografie dello spettacolo di balletto al Teatro “Chiabrera” di Savona. Nell'agosto 2019 è stato selezionato per la “Biennale of Contemporary Sacred Art” di Mentone, a cura di Liana Marabini. Nel febbraio 2020 partecipa alla collettiva “Il nostro festival” a Pozzo Garitta di Albissola Marina. Nel febbraio 2021 propone una mostra personale presso la galleria “Arte Élite", in Vico Spinola a Savona.

Negli anni dal 2023 al 2025 offre esposizioni permanenti al “Re Mescio” e realizza laboratori di ceramica per bambini e adulti presso l'associazione “Amici della Ceramica” all’Antica Fornace Poggi di Albissola Marina. Il 18 marzo 2025 mostra personale dedicata alla Madonna della Misericordia di Savona, presso il ristorante “Bino” di Savona. Il primo aprile 2026 rileva la storica bottega “Il fantasma dell opera” e apre “Operaprima”, uno spazio medievale particolarmente suggestivo, con esposizioni e laboratori, situato in Vico Spinola 10r a Savona.