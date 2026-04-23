Cammino per la Pace tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi: studenti e comunità uniti il 24 aprile

Un’iniziativa dedicata alla riflessione, alla condivisione e ai valori della pace coinvolgerà studenti, istituzioni e associazioni del territorio nella mattinata di venerdì 24 aprile. L’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, insieme ai Comuni locali e alle sezioni ANPI di Pietra Ligure e Borgio Verezzi, promuove infatti il “Cammino per la Pace”.

L’evento si aprirà con il ritrovo fissato alle ore 9.15 presso le sedi comunali di Pietra Ligure e Borgio Verezzi. Da qui partirà una camminata collettiva che condurrà i partecipanti fino a Piazza Padre Cristoforo Boccardo, dove intorno alle ore 10 è previsto un momento simbolico e partecipato: i presenti canteranno insieme e rifletteranno sul valore della pace e sul ruolo fondamentale che essa riveste nel benessere della società.

A fare da cornice all’iniziativa, la celebre frase di Mahatma Gandhi: “Non c’è via per la pace, la pace è la via”, scelta come messaggio guida dell’intera giornata.

L’evento avrà anche un momento conviviale: agli alunni sarà offerta una merenda interculturale, organizzata dalla Comunità del Soccorso con il supporto degli enti locali e la collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Finale Ligure.

L’iniziativa si propone non solo come occasione educativa, ma anche come esperienza concreta di cittadinanza attiva, capace di unire generazioni diverse attorno a un messaggio universale di dialogo, rispetto e convivenza pacifica.