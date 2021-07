Albissola Marina festeggia la "Bandiera Blu": una tre giorni ricca di eventi dal 20 al 22 luglio

Il Comune di Albissola Marina festeggia anche quest’anno il conseguimento della Bandiera Blu con eventi ed iniziative legate alla sostenibilità ambientale ed alla scoperta del territorio e dell’ambiente marino costiero.

Una tre giorni, quella all'interno della "Settimana Blu", che partirà martedì 20 luglio con lo "Street orienteering - Caccia al Tesoro nel centro storico e sul lungomare" a cura del CEA Riviera del Beigua. Un appuntamento originale e curioso per scoprire le bellezze paesaggistiche e storico-artistiche del borgo, imparando ad orientarsi e divertendosi all’aria aperta. I partecipanti, muniti di mappe, dovranno cercare i punti indicati, saper rispondere ad alcune domande, riportare testimonianze e mettersi alla prova prima di tornare al punto di partenza. La scelta del percorso, cronometrato, è completamente libera ed ognuno sceglie quello che ritiene il più veloce e praticabile. L’attività è ideale per famiglie. Si può partecipare in piccole squadre, composte da non più di 4 persone. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Al termine (durata massima percorso 1h30) si terrà la premiazione: le squadre vincitrici che si classificheranno in prima, seconda e terza posizione riceveranno un premio utile, allegro e sostenibile! Sono previsti piccoli gadget per tutti i bambini partecipanti.

Ritrovo ore 20.45 Passeggiata degli Artisti, di fronte alla spiaggia libera attrezzata Le Vele. Prenotazione obbligatoria tel. 366 6221213 mail info@cearivierabeigua.it.

Mercoledì 21 luglio invece, a partire dalle 10 con ritrovo presso la spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede A.N.A.M., sempre il CEA Riviera del Beigua accompagnerà i partecipanti in un'avventura sottomarina unica con lo snorkeling. Dopo una breve introduzione all'ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori, in piccoli gruppi, in un'osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico.