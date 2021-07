Ziglioli (Pd) attacca: "In Val Bormida prosegue la soppressione dei servizi"

"In Val Bormida, la continua riduzione, e in alcuni casi la soppressione, di diversi servizi per i cittadini, come nel caso dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Cairo Montenotte. Un problema annoso al quale occorre far fronte al più presto" commenta Simone Ziglioli, coordinatore del Pd Val Bormida.

"La chiusura degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e la riduzione degli orari di apertura al pubblico degli sportelli INPS di Carcare (8.30-12.30 dal lunedì al venerdì) creano e creeranno numerosi disagi ai cittadini valligiani".

"Va ricordato che i due uffici sopracitati sono gli unici in tutto il territorio, circa 40 mila abitanti e devono servire una zona orograficamente vasta e con un'alta percentuale di persone anziane. Questa problematica si aggiunge in un contesto dove permane ormai da tempo il grande problema della viabilità e della sanità territoriale. Non solo i servizi citati in precedenza hanno subito ridimensionamenti e chiusure, ma anche ad esempio i centri prelievo di Millesimo e Cengio, i consultori hanno avuto la stessa sorte, che a quanto pare colpisce, sempre più, tutte le tipologie di servizi. Inoltre molte associazioni che si occupano di sociale e disabilità riscontrano continue difficoltà, venendo lasciate sole nello svolgere un compito delicato e fondamentale".

"Ormai da tempo chiediamo interventi urgenti e concreti, sia per il sistema dei servizi che per la riduzione dei tempi di attesa delle visite, il potenziamento del Pronto Intervento, e magari un Pronto Soccorso funzionante e funzionale, per una rete dell’emergenza-urgenza, per i servizi territoriali e l’integrazione socio-sanitaria, e non per ultimo l'avvio concreto delle attività di prevenzione, per non parlare del grande problema degli organici della sanità che sono gravemente insufficienti, insomma tutte questioni di priorità assoluta".

"Servono azioni rapide e concrete da intraprendere in maniera trasversale dalle amministrazioni locali, provinciali e regionali con la finalità di intervenire alla risoluzione di queste problematiche che stanno martoriando i cittadini di un territorio fragile e complesso come quello della Val Bormida. I cittadini hanno il diritto di avere tutti i servizi essenziali" conclude Ziglioli.