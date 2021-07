Soccorsi mobilitati nella notte a Balestrino per un incidente stradale lungo la strada provinciale 44. Secondo quanto riferito, un'automobile è finita in un dirupo cadendo per circa 300 metri.

L'allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militi dell'emergenza sanitaria. Per fortuna, gli occupanti sono usciti illesi dall'abitacolo del veicolo.